AGRESSION Candidat à la huitième saison de « The Voice » sur TF1 cette année, et vainqueur de « The Voice Belgique » en 2017, Théophile Renier a publié une sordide story sur Instagram

Théophile Renier, candidat de la saison 8 de «The Voice» a été agressé — Jeremy Gueudin / Bureau233

Avec des hématomes sur son visage, Théophile Renier a partagé un glaçant témoignage sur Instagram dans la nuit de mardi à mercredi. Aux alentours de 5 heures du matin, le chanteur a publié une story dans laquelle il apparaît très affaibli. Le jeune homme avait participé à la huitième saison de The Voice sur TF1 cette année, et était arrivé jusqu’aux primes en direct dans l’équipe de Julien Clerc. Deux ans plus tôt, Théophile Renier avait même remporté la sixième saison de The Voice Belgique.

« Je sais qu’il est tard, mais en même temps, je me suis fait dégommer, commence-t-il par expliquer. J’étais au sol, je me suis fait exploser la gueule. C’était une agression pure et dure. J’ai le corps en sang, j’ai le crâne […] qui est ouvert ».

« Je suis en état de choc »

Théophile Renier raconte en story qu’il rentrait d’une soirée festive et d’un concert de fin d’année aux Cours Florent. Mais la soirée ne s’est pas terminée comme prévu. « C’est juste des gars qui m’ont volé mon portefeuille, je n’ai plus de papiers, je n’ai plus rien. Ils ont juste dégommé ma tronche en fait, ils m’ont mis par terre, ils m’ont dégommé la gueule. Je suis en état de choc à vrai dire » rapporte-t-il.

Le jeune chanteur a appelé les secours dans la foulée en les prévenant que l’hémorragie était stabilisée.