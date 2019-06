La mannequin Karlie Kloss — Eliot/Starface

26 juin 2019

Karlie Kloss n’est pas enceinte

Karlie Kloss a démenti attendre un enfant. La top model a célébré son union avec Joshua Kushner le week-end dernier et a posté plusieurs photos de la fête sur ses réseaux sociaux. Certains internautes ont cru décelé un « baby bump » chez le mannequin, dont la robe de mariée moulait son buste jusqu’au haut de ses hanches. Erreur !

« Pas enceinte, juste amoureuse », a répondu Karlie Kloss dans les commentaires de sa publication Instagram comme l’a noté People. Et pour expliquer ce léger rebond au niveau de son ventre, la reine des podiums a ajouté des frites en émoji.

Diana Ross travaille avec Mark Ronson

Les fans de Diana Ross sont en émoi, puisque la chanteuse mythique prépare un nouvel album, mais pas autant qu’elle. La diva est enchantée de travailler avec Mark Ronson ! « J’ai rencontré cet incroyable producteur. Son nom est Mark Ronson et c’est un amour. Il est tellement humble. Je lui ai demandé comment il se sentait après avoir gagné un Oscar, il m’a répondu "Suivant". Il est prêt à travailler. Il est adorable, vraiment », a-t-elle lancé lors de son concert à Toronto, lors du Sony Centre for the Performing Arts lundi, comme le relaye Billboard.

Diana Ross a prévenu ses fans : elle ne chantera pas le blues sur son prochain album. « Je veux des chansons qui vous parlent vraiment, qui racontent où j’en suis dans ma vie, qui évoquent l’optimisme et la positivité », a-t-elle précisé.