25 juin 2019

La police de Chicago n’en démord pas. Bien décidés à prouver que Jussie Smollett a monté de toutes pièces l'agression dont il dit avoir été victime en janvier dernier, les enquêteurs viennent de faire fuiter une série de documents qui vont dans leur sens. Dans une vidéo, tournée manifestement dans l’appartement de l’acteur d’Empire, on peut le voir avec une corde autour du cou.

Dans sa déposition après l’agression supposée, Jussie Smollett avait affirmé qu’il avait été tabassé par deux hommes masqués et victime d’insultes racistes et homophobes, avant qu’on lui passe une corde autour du cou. Les charges qui pèsent contre lui ont beau avoir été abandonnées par le bureau du procureur de Cook County, Jussie Smollett risque cette fois-ci d’avoir du mal à se défendre.

Chrissy Teigen n’apprécie pas qu’on la critique. La top model a posté une vidéo où elle révélait qu’elle avait verni les ongles des pieds de sa fille Luna, 3 ans.

Doing her nails is my knitting. Kid toes kill me! pic.twitter.com/QOE0D5Xwcv

« Faire ses ongles, c’est comme tricoter pour moi. Cette gamine va me tuer », avait-elle écrit sur Twitter en légende.

Une décision parentale qui n’a apparemment pas plu à un certain nombre d’internautes, qui n’ont pas hésité à manifester leur désapprobation à la star. Et comme à son habitude, la top model a réagi vivement.

well I actually had her drink it so joke's on you https://t.co/NUMWC5D5bZ