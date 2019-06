Vaimalama Chaves pourra être représentée à ces concours par ses dauphines. — Laurent Vu/SIPA

Miss France 2019 n’apparaît pas amère dans cette vidéo postée sur son compte Twitter ce mardi, elle n’a « pas besoin de plus ». Elle annonce simplement – et tout sourire – qu’elle ne pourra pas participer aux deux concours de Miss Monde et Miss Univers qui lui permettraient de prolonger son règne et de suivre les pas d’Iris Mittenaere.

Vaimalama Chaves Miss France 2019 a un petit message pour vous 🤗

La raison ? Un problème d’emploi du temps : « La préparation des Miss se fera en Polynésie et je ne peux pas ne pas être là ». La jeune femme préfère donc s’occuper d’accueillir les candidates à Miss France 2020 à Tahiti, plutôt que de représenter la France aux concours internationaux de beauté.

Mais pas d’inquiétude, la France sera malgré tout représentée : les dauphines de Miss France, Lauralyne Demesmay et Ophély Mézino, arboreront l’écharpe tricolore lors de ces compétitions.