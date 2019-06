La chanteuse KT Tunstall — Chris Joseph/CP/Starface

25 juin 2019

KT Tunstall retrouve son père biologique

KT Tunstall, qui a été adoptée alors qu’elle n’était encore qu’un bébé, a pu rencontrer son père biologique grâce à l’émission britannique « Long Lost Family ». Après avoir hésité, ne connaissant pas bien l’émission, la chanteuse a fini par accepter et retrouver son père, découvrant au passage qu’elle avait deux demi-sœurs, comme le note le Telegraph.

L’interprète de « Suddenly I See » a été très émue. « Je crois que notre père a trouvé ça très dur de ne pas pouvoir m’élever, et je crois qu’il se sentait coupable, sachant qu’il avait pris la décision de ne pas parler de cela à sa famille », a expliqué KT Tunstall.

Willow Smith se dit prête à tenter une relation à trois

L’émission « Red Table Talk », qui réunit Jada Pinkett Smith, sa mère Adrienne Banfield-Jones, et sa fille Willow Smith, aborde tout type de sujet. Ce lundi 24 juin, les femmes de la famille Smith ont abordé celui des relations sentimentales, et, après que Jada Pinkett Smith a révélé avoir déjà été impliquée dans un trio amoureux, sa fille Willow a admis qu’elle serait tentée par une relation polyfidèle.

« Je sens que je pourrais être polyfidèle avec ces deux personnes. Je ne suis pas le genre de personne qui recherche constamment de nouvelles expériences sexuelles. Je me concentre beaucoup sur le lien émotionnel et je sens que, si je devais trouver deux personnes de sexes différents avec lesquels je suis vraiment connectée et si nous avions un lien romantique et sexuel, je ne pense pas que je ressentirais le besoin d’aller voir ailleurs… J’aime les hommes et les femmes. Je voudrais un homme, une femme. Je pourrais le faire », a-t-elle déclaré, comme le cite Metro.

Une révélation qui n’a pas gêné sa mère, mais que sa grand-mère a eu plus de mal à accepter.