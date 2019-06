VIDEO. Snoop Dogg se lance dans la promotion de concert

Le rappeur Snoop Dogg à la première de The Beach Bum à Los Angeles — Zuma / Starface

Snoop Dogg vient de se lancer dans le business de la promotion de concert en créant sa société baptisée Uncle Snoop’s Army. Pour ce faire, le rappeur s’est allié avec l’entrepreneur Bobby Dee qui est plus qu’heureux de cette collaboration.

« Snoop Dogg vient à mes concerts depuis des années », a expliqué Bobby Dee dans un communiqué relayé par Billboard. « C’était le bon moment pour faire équipe et apporter au monde des concerts excitants et créer une plateforme pour les artistes émergents. »

Une réussite instantanée

Et le moins qu’on puisse dire, c’est que la collaboration entre Snoop Dogg et Bobby Dee a fait mouche. En effet, leur premier festival, intitulé Once Upon a Time in LBC, a affiché complet en seulement vingt minutes, les amenant à ajouter une nouvelle date qui a connu le même sort.

Après cet événement prévu pour fin juillet, le duo récidivera en septembre avec un festival hommage au rappeur Nipsey Hussle récemment disparu. S’y produiront des artistes tels que Ice Cube, Warren G, The Game, Psycho Realm et, bien entendu, Snoop Dogg himself !