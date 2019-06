VIDEO. Ashley Graham dénonce l'usage de son corps comme d'un objet

PEOPLE La top-modèle ne cesse de militer pour plus de diversité et d’inclusion dans l’industrie de la mode

Le mannequin Ashley Graham — AdMedia/Starface

Pour Ashley Graham qui, ces dernières années, a joué un rôle dans la redéfinition des standards de beauté de l’industrie de la mode, il n’est plus acceptable de voir son corps réduit au statut d’objet. « Mon corps a toujours été traité comme une chose ne m’appartenant pas », a déploré la top model lors d’un entretien accordé à Allure, dont elle fait la couverture.

« Tu es la fille sexy. Tu es la fille nue. Les hommes vont idolâtrer ta silhouette en sablier, a-t-elle continué. Ça a toujours été à propos de ce que les autres pensaient de mon corps, avant que ma voix ne porte. Maintenant, j’en suis arrivée à dire aux gens ce que je pense de mon corps. »

Plus de diversité et d’inclusion

Et maintenant qu’Ashley Graham est entendue, elle peut défendre ses convictions et faire pression sur une industrie qui continue à réifier le corps des femmes. « Les plus grandes choses que nous devons conquérir sont la diversité et l’inclusion, a continué le mannequin de 31 ans. Vous ne pouvez pas simplement cocher la case et dire, “Oh, on l’a fait”. »

Et si Ashley Graham est consciente de faire office de caution en termes d’inclusion, aussi bien pour sa couleur de peau que ses mensurations, c’est dans un but précis. Elle s’assure ensuite que la marque pour laquelle elle a travaillé continuera dans cette voie en incluant sans cesse plus de diversité dans ses campagnes.