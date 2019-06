La chanteuse Camila Cabello — Starface

Camila Cabello a eu besoin de boire pour tourner un clip avec Shawn Mendes

Camila Cabello et Shawn Mendes incarnent un couple vivant une romance torride dans le dernier clip de la chanteuse Senorita. Et si elle a l’air aussi à l’aise à l’image, l’ancienne Fifth Harmony a eu besoin de se détendre… en buvant « beaucoup » de vin !

« Le tournage de la vidéo a été marrant parce que nous étions tous les deux très nerveux, et j’ai dû boire pas mal de vin ! », a déclaré Camila Cabello à ses fans lors d’un chat sur les réseaux sociaux comme l’a relevé People.

Tom Holland ne sort pas avec Zendaya

La rumeur court depuis quelque temps déjà, mais elle est infondée : non, Tom Holland et Zendaya ne sont pas en couple ! C’est l’interprète de Spider-Man qui a mis les choses au point lui-même dans l’édition américaine du magazine ELLE. L’acteur a confirmé être célibataire et entretenir « uniquement des relations longue durée ». « Je ne papillonne pas, ce n’est pas mon mode de vie », a-t-il ajouté, précisant qu’entre lui et sa consœur, c’est une solide amitié qui les unit, rien de plus.