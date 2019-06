Le prince Charles, héritier de la couronne d'Angleterre — Zuma / Starface

21 juin 2019

Le patron d’Instagram est déçu par Selena Gomez

Adam Mosseri s’est dit « déçu » d’avoir perdu une des stars les plus populaires de son réseau. Le patron d’Instagram a réagi dans l’émission de la BBC Radio 1, Newsbeat, à l’annonce de la chanteuse Selena Gomez, qui a arrêté d’utiliser l'application parce qu’elle la « déprimait ». « J’aimerais en parler avec elle. S’il y a quelque chose qui selon elle marche ou ne marche pas avec la plate-forme, j’aimerais l’entendre. Nous acceptons les critiques, nous aimons pouvoir en discuter », a-t-il déclaré.

Avec plus de 152 millions de followers, Selena Gomez est la troisième star la plus suivie sur Instagram, derrière Cristiano Ronaldo et Ariana Grande.

Lindsay Lohan dément la fermeture de son club à Mykonos

C’est la guerre entre Lindsay Lohan et la rubrique people du New York Post, Page Six. L’actrice, dont la nouvelle émission Lindsay Lohan’s Beach Club sur MTV a été annulée à l’issue de sa première saison, n’a pas apprécié que la publication annonce que l’infortune de la star ne s’arrêtait pas là et qu’elle était également obligée de fermer le « Beach Club » en question, situé à Mykonos en Grèce.

« Si vous voulez une vraie histoire, et raconter quelque chose de réel… Il y a des enfants qui ont besoin d’attention, je travaille avec eux mais pourtant aucun journaliste ne vient pour nous aider. Il y a des familles qui perdent des parties de leur corps en Syrie et vous, vous écrivez de la me**e sur des célébrités », avait-elle lancé dans un tweet depuis effacé, ajoutant que son club allait « déménager » et non fermer.

Une déclaration qu’elle a reprise dans un communiqué publié par Eonline.com, qu’elle conclut par ces mots : « Tout est positif ».