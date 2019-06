PEOPLE L’interprète de « Meant To Be » avait beaucoup de mal à encaisser les commentaires négatifs

La chanteuse Katy Perry dans les rues de New York — Eliot/Starface

Face aux trolls qui lui mettaient le moral à zéro, Bebe Rexha a pu compter sur les conseils avisés de son amie Katy Perry. Comme elle l’a confié au Sun, l’interprète de Meant To Be encaissait mal les commentaires négatifs qu’elle lisait sur le Net.

« J’ai connu des jours où le simple fait de lire un mauvais commentaire pouvait ruiner ma journée. Il y a eu des jours où j’étais vraiment déprimée et stressée parce que ça vous fout vraiment en l’air. J’étais en tournée avec Katy, on était au Brésil, et j’ai lu un mauvais tweet. Elle m’a dit “Ne lis pas ces tweets parce que ça va juste te déprimer. Tu pourrais lire 1000 bons commentaires et un seul mauvais ruinerait ta journée” », a-t-elle déploré.

Prête pour la suite

Un conseil que Bebe Rexha semble avoir suivi puisque la chanteuse est prête à revenir avec un second album. Déjà, la chanteuse a réveillé ses fans avec Call You Mine, une collaboration avec les Chainsmokers. L’interprète de I Got You a également livré quelques paroles aux accents féministes qui donnent une petite idée de ce qu’il faut attendre du successeur d’Expectations, son premier album.