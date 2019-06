20 juin 2019

Malade, Rita Ora annule un concert

Rita Ora devait participer au festival Secret Solstice en Islande, mais elle a dû annuler à la dernière minute. En cause, une vilaine infection des voies respiratoires.

« Je suis très triste d’annoncer à tous les festivaliers du Solstice en Islande que je ne pourrai pas faire mon concert comme prévu. Je souffre d’une infection des voies respiratoires récurrente et mes médecins m’ont conseillé d’annuler pour me rétablir. J’étais tout excitée de passer du temps en Islande et de faire partie de ce festival. Je ne prends jamais les annulations à la légère. Je suis toujours extrêmement reconnaissante des opportunités qu’on me donne pour monter sur scène, car j’adore la scène », s’est-elle excusée lors de l’événement Soccer Aid à Londres. L’artiste a néanmoins donné rendez-vous l’an prochain aux festivaliers islandais.

Brigitte Nielsen aimerait bien effacer ses précédents mariages

Brigitte Nielsen est enfin heureuse en amour, mais elle a dû attendre le cinquième mariage pour trouver le bon mari. Du coup, à l’instar de Jennifer Lopez, elle aimerait bien « effacer » ses quatre précédentes noces !

« Vous êtes jeunes, les mariages ne durent pas… J’étais plus entichée d’eux, je n’étais pas vraiment amoureuse… J’étais jeune et stupide et je ne pensais pas à ce que je faisais, donc annulons tous ces vieux mariages… et allons de l’avant », a-t-elle déclaré dans The Talk. Et elle inclut aussi son mariage express avec Sylvester Stallone dans le lot ! On ne sait pas si Sly a apprécié la remarque…