VIDEO. R. Kelly fait ses comptes... La soirée de Bella Thorne tourne court

Le chanteur R. Kelly — Capital Pictures /Starface

20 juin 2019

R. Kelly aurait payé la pension alimentaire en retard qu’il doit à sa femme

R. Kelly est à jour en ce qui concerne le règlement de la pension alimentaire qu’il verse à son ex-femme. C’est en tout cas ce qu’affirme l’avocat du chanteur de R & B. Interrogé par TMZ, Steven Greenberg assure que l’interprète de I Believe I Can Fly a payé les 32.000 dollars que réclamait depuis plusieurs mois Drea Kelly. Et s’il promet que la star ne sera plus en retard, il est en revanche incapable de dire d’où vient cet argent, alors que l’artiste, ciblé par plusieurs plaintes pour agression sexuelle et viol, affirmait il y a quelques mois qu'il était à sec.

La police intervient chez Bella Thorne pendant une soirée agitée

Que s’est-il passé chez Bella Thorne dans la nuit de samedi à dimanche qui a nécessité l’intervention de la police ? C’est la question que se posent des fans alors que The Blast affirme que les forces de l’ordre ont dû mettre un terme à une fête manifestement très intense, puisque des coups de feu ont été entendus dans tout le voisinage. Les policiers seraient intervenus en hélicoptère pour demander aux fêtards de se disperser et, d’après la publication, le suspect responsable de « deux coups de feu dans les airs » se serait échappé dans une Mercedes grise. Personne n’a été arrêté et Bella Thorne n’a pour le moment pas réagi à la nouvelle.