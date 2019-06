Blac Chyna n’en finit pas de faire parler d’elle. La star de la téléréalité, qui peine à régler ses multiples conflits avec son ex, Rob Kardashian, et s’apprête à sortir sa nouvelle émission, avait apparemment encore besoin d’attention puisqu’elle vient de déposer plainte pour un accident de voiture qui a eu lieu… il y a deux ans. D’après The Blast, Blac Chyna affirme qu’une femme conduisant à « une vitesse dangereuse » aurait « violemment » percuté son véhicule alors qu’elle était en compagnie de deux amis Tatiana Grigorash et Shane Justin Slaughter, à Los Angeles en juin 2017.

Tous auraient subi des blessures « graves », ils réclament donc des dommages et intérêts, que The Blast n’a pas été en mesure de détailler.

Tori Spelling et Shannen Doherty sont-elles rivales ? Pas du tout, si l’on en croit Tori Spelling elle-même. Interrogée dans le podcast Daddy Issues de son mari, Dean McDermott, l’actrice de Beverly Hills a révélé qu’elle s’est toujours très bien entendue avec sa consœur.

Tori Spelling wants to set the record straight: There's no tension between her and former co-star Shannen Doherty. https://t.co/WVKJkmJYeS