L'ancien président américain Barack Obama — Marco Garcia

Famille présidentielle ou pas, il y a des visites à ne pas manquer dans le Vaucluse Celle d’un grand vignoble en fait partie. Arrivés vendredi soir près d' Avignon, les Obama ont choisi de visiter le domaine de Châteauneuf-du-Pape ce lundi, indiquent Le Dauphiné Libéré et La Dépêche.

Le château de Vaudieu était entièrement privatisé pour l’occasion et interdit au public. La famille de l’ancien président américain et ses proches ont donc pu visiter le domaine et ses chais dans la plus grande tranquillité.

Une sécurité maximale

En plus du service de sécurité américain, les gendarmes du peloton de surveillance et d’intervention d’Orange ont été mobilisés.

Ce week-end, les Obama ont pris le temps de visiter le Palais des Papes d’Avignon et le marché de L’Isle-sur-la-Sorgue. Leurs vacances vauclusiennes se terminent ce jeudi.