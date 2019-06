L'actrice Eva Longoria — IPA Agency/Starface

18 juin 2019

Eva Longoria prépare une grande fête d’anniversaire pour son fils

Le fils d’Eva Longoria, Santiago, aura 1 an demain et sa maman a décidé de mettre les petits plats dans les grands pour l’occasion. « Nous allons faire son baptême en même temps », a-t-elle confié sur le plateau de Good Morning America.

L’ancienne star de Desperate Housewives s’était pourtant promis de « ne pas organiser une grande fête pour son premier anniversaire », en vain. « Je me disais "Il ne s’en souviendra jamais". On a 150 invités… C’est plus qu’à notre mariage », a ajouté, fataliste, la jeune maman.

Ed Sheeran prouve son amour du ketchup dans une pub

Ed Sheeran adore tellement le ketchup qu’il a une bouteille tatouée sur son corps, mais il ne s’est pas arrêté là puisqu’il est la nouvelle égérie de la marque Heinz. On vous rassure, le chanteur britannique n’a pas accepté de figurer dans la pub pour de l’argent – il est toujours l’un des artistes britanniques les plus riches – c’est de son propre chef qu’il a contacté l’entreprise. En tout cas, c’est ce qu’il raconte dans la publicité (ci-dessous), « basée sur une histoire vraie ».

Dans cette vidéo, Ed Sheeran se remémore le souvenir d’un dîner dans un restaurant « super chic » où il s’est rendu une fois, qui lui a donné l’idée de cette publicité. Il décrit le décor, encore une fois « super chic », et le plat raffiné qu’on lui apporte. « Quelque chose manquait. Alors j’ai fouillé dans mon sac et j’ai sorti la seule chose qui pouvait me compléter », peut-on l’entendre dire alors qu’il sort une bouteille de ketchup devant les yeux révulsés du serveur et des clients – chihuaha compris.