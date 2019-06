La chanteuse Cardi B sur la scène du Bonnaroo Music + Arts Festival, après avoir craqué son body — Zuma / Starface

17 juin 2019

Mariah Carey a fini sa tournée en bonne compagnie

Quoi de mieux pour marquer la fin de sa tournée mondiale que d’inviter ses copines pour faire la fête ? Deux jours après la fin de son Caution World Tour, Mariah Carey a partagé ce samedi une photo sur laquelle on la voit aux cotés de Pamela Anderson, Naomi Campbell et Kate Moss. Sous le post, une légende : « Sortie entre Filles ».

On ignore comment s’est finie la soirée mais on fait confiance aux quatre icônes des années 1990 pour avoir célébré l’événement comme il se doit.

La fille de Liam Gallagher ne lui en veut pas

Molly Moorish n’est pas rancunière. La jeune femme de 21 ans vient de déclarer dans le Sunday Times Magazine qu’elle n’en voulait pas du tout à son père, Liam Gallagher, d’avoir attendu aussi longtemps pour la rencontrer. L’ex-chanteur d’Oasis ne l’avait jamais vue avant l’année dernière. « Je ne ressens aucune colère. J’ai 21 ans maintenant. Je suis très reconnaissante de mon éducation et d’avoir été élevée par ma mère, de la vie que j’ai eue. Je ne serais pas celle que je suis si ça s’était passé différemment. C’est comme ça que ça devait se passer. On s’est vus et je suis contente qu’il fasse partie de ma vie maintenant », a-t-elle expliqué. Molly Moorish est née de la relation entre Liam Gallagher et Lisa Moorish, du groupe Kill City, alors que l’interprète de For What It Worth était marié avec l’actrice Patsy Kensit.