L'actrice Jessica Alba à Madrid — Zuma / Starface

17 juin 2019

Jessica Alba a perdu son passeport

Jessica Alba a fait attendre les organisateurs du Festival de Télévision de Monte-Carlo : l’actrice, qui était l’invitée d’honneur du festival, avait en effet perdu son passeport, d’après Page Six. Elle a dû être escortée sur le Rocher par un diplomate américain, avec un passeport d’urgence. D’après les témoins, Jessica Alba est arrivée « très en retard et épuisée, mais elle était impeccable ».

La fille de Beyoncé fait le show à son gala de danse

Blue Ivy Carter, l’aînée de Beyoncé et Jay-Z, s’est présentée lors de son gala de danse et a ébloui l’assistance en se produisant sur la reprise de sa mère de Before I Let Go, originellement chantée par Frankie Beverly & Maze. Sur la vidéo, obtenue par TMZ, on peut voir la jeune fille mener sa troupe de danseurs et finir sur un grand écart parfait. Beyoncé doit être fière !