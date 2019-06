Les acteurs Bill Murray et Selena Gomez au 72e Festival de Cannes — Eliot/Starface

Selena Gomez n’aurait pas dit non à Bill Murray à une condition

Entre Selena Gomez et Bill Murray, la rumeur a longtemps couru sur une éventuelle romance. Et les deux stars auraient en effet pu former un couple… si l’acteur avait eu 20 ans de moins ! « Il est tellement cool. J’ai juste l’impression qu’il est l’une des personnes les plus drôles que j’ai jamais rencontrées. Il est tellement authentique et si gentil. Je me suis éclatée. S’il avait 20 ans de moins, je serais sortie avec lui sans aucun doute ! », a déclaré la star de 26 ans lors de l’émission matinale américaine Live with Kelly et Ryan.

Selena Gomez et Bill Murray (68 ans) sont à l’affiche du nouveau film de Jim Jarmusch, The Dead Don’t Die.

Un titre posthume de Mac Miller est sorti

Mac Miller est décédé d’une overdose à l’âge de 26 ans en septembre dernier, mais le rappeur avait enregistré quelques chansons avant sa mort accidentelle. Le titre Time, du groupe d’Anderson. Paak, Free Nationals, a été diffusé hier sur Beats 1, la radio d’Apple Music. Le morceau évoque les hauts et les bas d’une relation et le couplet interprété par l’ex d’ Ariana Grande est plein de bons conseils pour s’en sortir après une séparation.

Il s’agit du premier morceau de Mac Miller à sortir à titre posthume.