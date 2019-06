Tout va très bien entre Miley Cyrus et Liam Hemsworth, qui célèbrent leurs 10 ans ensemble cette semaine. Le couple s’est rencontré en 2009 sur le tournage de La dernière chanson et s’est officiellement séparé une fois, en 2013. Seulement, d’après les tabloïds, les ruptures seraient bien plus nombreuses. L’interprète de Malibu a décidé d’en rire pour fêter sa décennie d’amour avec celui qui est devenu son mari.

Happy 10 year anniversary my love



Good to see everyone is as dumb as they were in 2009!



Some things never change .... & I hope the way you feel about me is one of them . You’re truly. pic.twitter.com/P9LlWZXIdC