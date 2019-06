Le Prince Louis a fêté son premier anniversaire en avril dernier — Tim Rooke/REX/SIPA

« Trooping the colour » – aussi connu sous le nom de « The Queen’s Birthday Parade » – n’est pas seulement un défilé militaire pour célébrer l’anniversaire de la Reine Elizabeth II, qui fête ses 93 printemps cette année. C’est l’occasion pour les Britanniques de saluer les membres de la famille royale. Et ils étaient tous réunis pour l’occasion ce samedi.

Meghan Markle sans Archie

Allait-elle être présente ? L’incertitude régnait quant à la présence à cette cérémonie de la jeune maman Meghan Markle. Pour la plus grande joie des spectateurs, la duchesse de Sussex a réalisé sa première apparition publique depuis la naissance d’Archie. Elle est apparue dans une calèche au côté de Prince Harry, mais aussi de Kate Middleton – absente lors des commémorations du D-Day – et de Camilla Parker Bowles. Le bébé Archie n’était pas de la partie, bien trop jeune pour apprécier un défilé militaire.

Her Majesty is joined by The Duchess of Cornwall, The Duchess of Cambridge and The Duke and Duchess of Sussex #TroopingtheColour. pic.twitter.com/mpRJ0r5NvX — The Royal Family (@RoyalFamily) June 8, 2019

Le prince Louis amusé

Mais les yeux étaient aussi rivés sur le prince Louis, âgé de 13 mois. Avant l’apparition officielle au balcon, il a offert un avant-goût de sa bouille au public en jetant un œil à la fenêtre du Palais.

Puis, le troisième enfant de la duchesse de Cambridge et du prince William est apparu au balcon de Buckingham Palace, dans les bras de sa mère, puis de son père. Grands sourires, signes de la main et complicité avec ses parents. Il a un peu volé la vedette à sa sœur, la princesse Charlotte, et à son frère aîné, le prince George, qui ont également salué la foule.

This is one of my favorite parts today. Prince Charles looks so amused and happy looking at Louis saying goodbye 😂 he wait for them and then he was talking to his grandson. So beautiful and funny. This was definitely BOSS BABY’S SHOW pic.twitter.com/wRjh5dPUcX — Isa (@Isaguor) June 8, 2019

It is wonderful to see Princess Charlotte and Prince Louis clapping and waving during #TroopingTheColour pic.twitter.com/25iY9ThtiH — Professor R.Niblett (@R_Niblett_) June 8, 2019

Le prince Louis a l'air d'être beaucoup plus speed que son frère et sa sœur 😂😂😂😂#TroopingTheColour — LittleLegend✌🇫🇷⭐️⭐️ (@MissKrisbian) June 8, 2019

Une Reine un peu seule…

Quant à la Reine, elle a passé en revue les troupes, avant de rejoindre la famille royale. Il ne manquait plus que le prince Philip pour que la famille soit au grand complet. L’époux de la Reine, qui fêtera le 10 juin son 98e anniversaire n’assiste plus aux événements publics depuis août 2017.