View this post on Instagram

What an amazing moment when Ed Sheeran sang "Shape of you" for all the children who were at the Institute of hematology and pediatric oncology in Lyon. We don't have enough words to describe their joy. Thanks Ed Sheeran! #edsheeran #morethanasinger #solidarity #singer #children #smiles #happiness #love ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ --------------- ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Que momento tan emocionante cuando Ed Sheeran cantó "Shape of you" para todos los niños y niñas que estában en el Instituto de hematología y oncología pediátrica de Lyon. No tenemos palabras para expresar su alegría. Gracias Ed Sheeran! #masqueuncantante #solidaridad #cantante #niños #sonrisas #felicidad #lyon