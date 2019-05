PEOPLE Le chanteur de 39 ans a révélé à « Paris Match » pourquoi il n’était plus au rendez-vous du concert annuel au profit des Restos du cœur

Renan Luce lors d'un concert à Nogent-sur-Marne, en faveur du Téléthon, le 8 décembre 2017. — SADAKA EDMOND/SIPA

Convié par Jean-Jacques Goldman, Renan Luce avait intégré la troupe des Enfoirés en 2009. Mais désormais, il n’est plus au rendez-vous du concert annuel au profit des Restos du cœur. Le chanteur, qui assure en ce moment la promotion de son quatrième album studio, qui porte son nom, en explique les raisons à Paris Match.

« Je n’y avais plus ma place »

« [Jean-Jacques] Goldman a toujours dit qu’il voulait sur scène des gens qui remplissaient les salles. Comme j’ai connu une période plus compliquée, on a convenu que je n’y avais plus ma place », raconte-t-il. Effectivement, après avoir rencontré le succès au début de sa carrière, en 2006, année de la sortie de son premier album, Repenti, le chanteur de 39 ans a eu un petit passage à vide. Renan Luce n’en éprouve pour autant aucune aigreur : « Je soutiens la démarche à 100 % », assure-t-il.