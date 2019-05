Javier Sánchez Santos, ici le 30 mai 2019, demande à la justice espagnole d'être reconnu comme le fils de Julio Iglesias. — Jose Jordan / STR / AFP

Il affirme disposer d’une preuve ADN. Le tribunal de Valence ( Espagne) a commencé à examiner jeudi une demande en reconnaissance de paternité visant le chanteur Julio Iglesias, déposée par le fils d’une ex-danseuse. Le chanteur, âgé de 75 ans, n’était pas présent à ce procès, qui se tenait à huis clos.

L’audience a rapidement été levée, le juge souhaitant « évaluer une question de procédure » avant que le fond de l’affaire puisse être abordé, a expliqué un porte-parole du tribunal.

« Il ne me reste plus qu’à attendre »

« Je veux croire en la justice (…), il ne me reste plus qu’à attendre », a dit à la sortie de l’audience le demandeur, Javier Sánchez Santos, un brun aux yeux sombres, né en avril 1976. Son avocat, Fernando Osuna, affirme que sa mère, Maria Edite, une ancienne danseuse portugaise, avait connu Julio Iglesias en Catalogne, qu'« ils avaient été ensemble une semaine, en juillet 1975 », et que « neuf mois plus tard Javier était né ».

La défense de Julio Iglesias avance pour sa part, selon Fernando Osuna, que le procès devait être stoppé, notamment car l’affaire a déjà été jugée. Javier Santos avait été débouté en 1999 par la Cour suprême espagnole.

Une bouteille d'eau récupérée sur une plage

Mais l’avocat affirme qu'« un nouveau procès » se justifie car « une preuve ADN » a été rapportée des Etats-Unis par un détective. Ce dernier se serait approché de Julio Iglesias Junior, l’un des fils du crooner, alors qu’il surfait à Miami et qu’il aurait ramassé une bouteille d’eau sur place, ce qui aurait permis d’effectuer un prélèvement d’ADN.

L’avocat assure qu’une analyse a permis de conclure que Julio Iglesias Jr et Javier Sanchez Santos étaient frères. Dans cette affaire, Julio Iglesias a toujours refusé de se prêter à un test ADN.