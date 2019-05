La star brésilienne était âgée de 28 ans. — Wikipédia

Il s’était fait connaître du grand public grâce à son tube Jenifer (240 millions de vues sur Youtube), une chanson d’amour qui parle d’une rencontre sur l’application Tinder. Très populaire en Amérique latine, le chanteur âgé de 28 ans, venait de donner un concert dimanche soir au sud-est du pays, à Feira de Santana. En montant dans ce jet, un monomoteur de quatre places, Gabriel Diniz s’apprêtait à rejoindre sa petite amie, Karoline Calheiros, plus au Nord. Les causes de l’accident n’ont pas encore été déterminées, mais l’appareil, le Piper PA 28-180, n'était pas habilité pour être un taxi aérien, il pouvait seulement réaliser des vols d’entraînement.

En plus de Gabriel Diniz, se trouvaient à bord de cet appareil de tourisme, le pilote et le copilote, qui avaient tous les deux plusieurs années d’expérience. L’un des deux était notamment un ami proche de la star, ils venaient de passer le week-end ensemble.

Le jet s’écrase dans la région de Sergipe

L’avion se trouvait alors dans la région de Sergipe, près de la ville de Porto do Mato à Estância, lorsqu’il a perdu de l’altitude et a commencé à survoler quelques maisons. Il s’écrasera quelques temps plus tard sur une habitation, tuant au passage ses locataires…

Pas de doute, c’est bien le corps du chanteur qui a été identifié par sa famille. Son passeport a même été retrouvé à côté de la carcasse de l’avion.

Un hommage rendu mardi dernier

La star a été enterrée hier, mardi 28 mai.

Le président de Universal Music Brasil, Paulo Lima, le label de Gabriel Diniz, en a profité pour rendre hommage à « l’un des artistes les plus prometteurs du Brésil, trop talentueux, un être lumineux ».