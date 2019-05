Rose Leslie et Kit Harington, alias Ygritte et Jon Snow dans «Game of Thrones», se sont mariés. (Illustration) — Willy Sanjuan/AP/SIPA

Mercredi 29 mai

Kit Harington est entré en clinique

Jon Snow a du mal à tourne la page. Ou plutôt Kit Harington, interprète du rôle principal de la sérieGame of Thrones. La saga HBO s’est achevée et l’acteur semble avoir du mal à s’en remettre. Selon Page Six, Kit Harington a été admis dans une clinique spécialisée pour l’aider à gérer ses « problèmes de stress et d’épuisement, et d’addiction à l’alcool. » Coaching et théorie comportementale sont au programme des soins pour l’acteur qui avait admis avoir mal vécu la fin du tournage, entre épuisement physique et émotionnel, et remise en question sur son avenir professionnel après un rôle pareil.

Capucine Anav et Alain-Fabien Delon amoureux à Roland-Garros

Le couple formé par Capucine Anav et Alain-Fabien Delon était mardi dans les tribunes de Roland-Garros. Ils ont ainsi pu assister à la belle journée des joueurs français. Comment le sait-on ? Déjà parce que le couple a longuement posé, séparément, devant les photographes, avant de s’afficher ensemble dans un selfie sur Instagram.

Elizabeth II prend le noir

La reine d’Angleterre va se rendre à un enterrement. Dis comme ça, on pourrait croire qu’il ne s’agit pas d’une info capitale. Mais voilà, d’après le protocole, Elizabeth n’est pas censée aller aux enterrements, à part pour ceux de membres de la famille royale ou d’amis proches. Or, il s’agit cette fois de l’enterrement de sa gouvernante, Annette Wilkin, morte à 72 ans après 40 ans au service de la reine. Elizabeth II a donc décidé de faire une entorse au protocole pour rendre hommage à cette employée modèle.