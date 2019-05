PÉTITION L’humoriste et le chanteur ont tous les deux signé une pétition contre le festival de Yulin, consacré à la viande de chien et de chat

Michel Sardou et Jean-Marie Bigard protestent contre le festival de Yulin — SYSPEO/SADAKA EDMOND/SIPA

Jean-Marie Bigard et Michel Sardou réunis pour la bonne cause. Les deux hommes de spectacle font partie des signataires d’une pétition qui s’oppose à la tenue du festival de Yulin en Chine. Chaque année, à la fin du mois de juin, cet événement, créé à la fin des années 1990, propose une vente de viande canine et suscite un tollé général à l’international.

Phil Barney, Nicoletta, Stone…

Une pétition a donc été lancée par l’association Stéphane Lamart « Pour la défense des droits des animaux ». Parmi les personnalités qui l’ont signée, on retrouve Phil Barney, Stone, Raphaël Mezrahi, Nicoletta, Petula Clark ou encore Corinne Touzet. « Le massacre du festival perdure depuis 1990. Depuis, ce sont environ 40.000 chiens et 10.000 chats tués chaque année. Toutefois, la consommation de viande canine et féline ne cesse de diminuer avec environ 10.000 chiens et 4.000 chats tués en 2018 » peut-on sur le site de l’association.

Un rassemblement de militants, dont certains seront accompagnés par leur animal de compagnie, a lieu de 11h00 à 13h00 ce mercredi 29 mai à Paris, lors de la remise de la pétition à l’ambassade chinoise. En Chine, entre 10 et 20 millions de chiens sont mangés chaque année.