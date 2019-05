Laeticia Hallyday et ses deux filles Jade et Joy, les seules héritières de l'empire de Johnny. Denis ALLARD-POOL/SIPA — Denis ALLARD-POOL/SIPA

Le tribunal de Nanterre décide aujourd’hui si c’est à la justice française ou celle américaine de trancher sur la répartition des biens de Johnny

David Hallyday et Laura Smet, s’estimant déshérités, souhaitent que la justice française s’en charge

Laeticia Hallyday revendique le côté américain de Johnny

Johnny plus français ou plus américain ? Le tribunal de Nanterre se prononce ce mardi midi sur la compétence de la justice française pour trancher le litige autour de l’héritage du chanteur, qui déchire la famille Hallyday depuis plus d'un an. La rock star disparue en décembre 2017 avait rédigé son testament -californien- qui désigne comme seule héritière sa femme Laeticia Hallyday. Ses deux enfants biologiques David Hallyday et Laura Smet décident alors d’engager une procédure quelques mois après sa disparition.

Ce midi, premier volet de cette guerre familiale, le tribunal de Nanterre doit trancher : Est-ce à la justice française ou à la justice américaine de se prononcer sur cette affaire ?

La mentalité américaine de Johnny

Pour les deux aînés du chanteur, cela ne fait aucun doute : leur père est « une part de la France », « un destin français », comme l’a rappelé à l’audience en mars l’un des avocats de Laura Smet, Emmanuel Ravanas. La question de son héritage contesté doit donc être examinée en France.

A l’inverse, la veuve de la star estime que les dernières années de la vie de son défunt mari aux Etats-Unis font de lui un résident américain. En effet, Johnny résidait depuis 2007 à Los Angeles. Arnaud Albou, qui la représentait à l’audience, avait dépeint un rockeur « à la mentalité américaine ».

Il «passait le plus clair de son temps» aux Etats-Unis – « 195 jours » en 2016, contre «168 en France» – et il y avait « fixé la plupart de ses intérêts », a encore rappelé Me Albou.

Laura et David, les deshérités

David et Laura ont déjà obtenu le gel des propriétés françaises du chanteur ainsi qu’une partie de ses droits d’auteur et royalties pour protéger la part d’héritage à laquelle ils pourraient prétendre.

Le 30 avril, un tribunal américain a renvoyé au 26 juin une décision sur le transfert au sein du trust des Harley Davidson de Johnny Hallyday ainsi que ses voitures de luxe ou encore une partie des redevances, notamment celles de son album posthume Mon pays c’est l’amour, sorti en octobre et qui s’est écoulé à plus de 1,2 million d’exemplaires.

Une étape capitale pour les aînés

Si le tribunal de Nanterre se déclare incompétent, la procédure pourra en effet être portée devant les tribunaux américains. Au contraire, si la juridiction se saisit du dossier, les aînés Hallyday pourront savourer une victoire importante. Ils réclament depuis le début l’application du droit français pour régler la question de l’héritage de leur père car ils estiment avoir été déshérités, ce qui est interdit en France.