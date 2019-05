Kim Kardashian a dévoilé le prénom de son quatrième enfant

La star de télé-réalité et femme d'affaires Kim Kardashian — WENN

Il fallait s’y attendre. Après North, Saint et Chicago, le couple Kadashian-West a annoncé le prénom de leur quatrième enfant, un garçon né d’une mère porteuse, le 10 mai. « Psalm West », a écrit Kim Kardashian sur son compte Instagram ce samedi, accompagné d’une photo du nourrisson dans son berceau.

« C’est le sosie de Chicago ! »

« Il est arrivé et il est parfait ! », avait tweeté la Californienne de 38 ans. C’est le second enfant du couple né par gestation pour autrui​, après Chicago, venue au monde en janvier 2018. « C’est le sosie de Chicago ! », a tweeté la star de Keeping Up with the Kardashians, l’émission de téléréalité qui a contribué à la rendre célèbre.

« Je suis certaine qu’il changera beaucoup mais, pour l’instant, » a-t-elle ajouté, « il lui ressemble trait pour trait ». Le couple a eu deux autres enfants mis au monde par Kim Kardashian West, North, une fille née en juin 2013, et Saint, un garçon né en décembre 2015.