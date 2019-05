La duchesse n’a pas eu ce qu’elle voulait. En avril dernier, nous apprenions que Meghan Markle souhaitait accoucher à domicile. Une volonté qui mettait fin à la tradition pour les femmes de la famille royale d’apparaître à la sortie de la maternité, l’enfant dans les bras.

Le petit Archie Harrison Mountbatten-Windsor a été présenté au monde entier le 8 mai dernier, soit deux jours après l’accouchement de la duchesse de Sussex. Le jour de la naissance de leur bébé, c’est le prince Harry qui était venu annoncer la nouvelle aux journalistes.

Révélé ce vendredi 17 mai, le certificat de naissance confirme bien que Meghan Markle n’a pas accouché chez elle. C’est dans une clinique privée, le Portland Hospital, à Westminster, que la maman a donné naissance au «royal baby ».

The birth certificate for Archie Harrison Mountbatten-Windsor has conforming that he was born at the Portland Hospital #archie pic.twitter.com/7xOT2PziVF