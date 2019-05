Le rappeur Drake à Las Vegas. — Richard Shotwell/AP/SIPA

Vendredi 17 mai

Drake répond aux rumeurs sur sa prétendue chirurgie esthétique

En vacances dans une destination paradisiaque, Drake en a profité pour dévoiler ses six tablettes de chocolat à ses 57 millions d’abonnés sur Instagram. Le rêve… Jusqu’au commentaire gênant laissé par un proche du rappeur. « Tu as subi une chirurgie abdominale en Colombie », a écrit DJ Carnage. « Tu ne tromperas personne ». Ce à quoi le rappeur de 32 ans a répliqué : « Est-ce que c’est parce que tu es en colère à propos de ce truc qui s’est passé avec cette personne que tu considérais comme ta femme ? ». Wow. Mais pas de « drama » à l’horizon, Drake a rappelé que DJ Carnage et lui sont amis, et qu'ils ne faisaient que se taquiner.

Khloe Kardashian s’exprime sur la nouvelle relation de Caitlyn Jenner

Une belle-maman heureuse, une fille ravie. Invitée dans le podcast Divorce Sucks, Khloe Kardashian a parlé de la relation amoureuse de l’ex-partenaire de sa mère, Caitlyn Jenner (anciennement Bruce Jenner). « Je crois qu’elle est avec une femme qui est aussi transgenre. Elle est très gentille », a déclaré la star de la téléréalité au sujet de Sophia Hutchins. Sophia et Caitlyn ont officialisé leur relation en 2017 et ont emménagé ensemble à Malibu.

Trey Songz est papa d’un petit garçon

Trey Songz​ est devenu papa ! Le chanteur américain de 34 ans a publié sur Instagram une adorable photo de son fils, prénommé Noah, pour annoncer l’heureuse nouvelle à ses fans. La star n’a pas révélé l’identité de la mère du bébé et ne s’est affichée publiquement avec personne récemment. Mais il avait semé le doute sur son statut de célibataire… en postant une photo de lui avec un pied féminin contre sa joue, en décembre dernier.