L’ancienne catcheuse Ashley Massaro est décédée

Ashley Massaro est décédée — MediaPunch/Shutterstock/SIPA

Triste nouvelle pour le monde du catch. L’ancienne star de la World Wrestling Entertainment (WWE) Ashley Massaro, nous a quittés ce jeudi 16 mai à l’âge de 39 ans. Selon le site américain TMZ, la sportive a été transportée depuis chez elle jusqu’à un hôpital, dans lequel elle s’est éteinte dans la matinée de jeudi. Les autorités n’ont pas révélé les causes de sa mort.

Entre 2005 et 2008, la sportive faisait partie de la WWE. C’est grâce à cette organisation qu’elle était montée au rang de star du catch. Elle avait remporté le concours Diva Search en 2005, ainsi que la somme de 250.000 dollars et un contrat d’un an avec la WWE.