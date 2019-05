C’est ce qu’on appelle de la récupération. Début avril, Mick Jagger annonçait avoir été opéré du cœur, une intervention chirurgicale qui avait été un succès. Ce mercredi 15 mai, le chanteur des Rolling Stones lui-même l’a démontré en postant une vidéo sur son compte Twitter. On le voit en train de danser au rythme de la chanson Techno Fan des Wombats.

Une vidéo rassurante pour les fans de Mick Jagger, et qui va bientôt atteindre les huit millions de vues sur le réseau social. Fin mars, le chanteur avait confié travailler « très dur pour être de retour sur scène dès que je peux ». Avec ces nouvelles réjouissantes, nul doute que l’interprète de Paint It Black va remonter sur scène très rapidement. Les Rolling Stones avaient dû annuler leur série de 17 concerts prévus en Amérique du Nord entre le 20 avril et le 29 juin, à la suite de l’opération du cœur de son leader.

I’m so sorry to all our fans in America & Canada with tickets. I really hate letting you down like this.

I’m devastated for having to postpone the tour but I will be working very hard to be back on stage as soon as I can. Once again, huge apologies to everyone.