Kim Kardashian annonce la naissance de son quatrième enfant

La vedette américaine de téléréalité Kim Kardashian West a annoncé vendredi la naissance de son quatrième enfant, un garçon né de mère porteuse, avec le rappeur Kanye West. «Il est arrivé et il est parfait!», a tweeté la Californienne de 38 ans.

He’s also Chicago’s twin lol I’m sure he will change a lot but now he looks just like her ✨