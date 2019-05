Nabilla Benattia a dévoilé une photo pour officialiser son mariage le 7 mai 2019. — CAPTURE INSTAGRAM

Après l’annonce de sa grossesse, Nabilla s’est mariée. « I said yes », a-t-elle écrit sur Instagram​ en commentaire d’une photo où elle embrasse son époux, Thomas Vergara. Le couple le plus célèbre de la téléréalité a célébré la cérémonie de mariage dans le nord-est de Londres en Angleterre ce mardi après-midi, selon la story de la jeune femme.

Un enfant en route

Nabilla et Thomas se sont officiellement fiancés au mois d’août. Elle avait annoncé cette nouvelle sur Snapchat. « Vous allez pas le croire, mais mon chéri m’a fait sa demande en mariage », a lancé la jeune femme de 26 ans, avant de fondre en larmes.

Il y a quelques semaines, le couple a confirmé à Paris Match qu’il attendait un enfant. « Depuis octobre, nous calculions tout ! Ça ne marchait pas, nous ne comprenions pas. Nabilla faisait un test de grossesse tous les jours ! Quand c’est enfin arrivé, nous étions comme des fous », a raconté Thomas.