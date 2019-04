Lundi 29 avril

Le mannequin Hailey Baldwin a été très critiqué sur les réseaux sociaux après avoir posté des photos de son bronzage. La star de 22 ans a posté des photos de ses cuisses sur la plage aux Bahamas, où elle est en vacances avec son mari le chanteur Justin Bieber. De nombreux internautes ont reproché à la jeune femme de s’exposer à des risques tels que le cancer de la peau juste « pour des likes ». Et d’autres utilisateurs ont déclaré que la star voulait devenir noire et ont comparé son bronzage prononcé à un blackface. Sur sa story Instagram, Hailey Baldwin a écrit ironiquement : « Alors Internet est en colère contre moi pare que je suis trop bronzée. Je ferai attention à ne pas trop prendre le soleil la prochaine fois que je partirai en vacances. »

OMG exposed herself so where's the dark tan in this pic @haileybieber u look all red did it disappear in one day we are not mad at u because u get to much tanned its the fact u faking the tan and blaming the sun instead of the filter for it #haileybieber #JustinBieber #jailey pic.twitter.com/kaJNokiv8X