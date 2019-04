Des festivaliers de Coachella vendent la pelouse du prêche de Kanye West

Les festivaliers de Coachella qui ont assisté à la messe pascale de Kanye West sont repartis avec des bouts de pelouse… qu’ils se sont empressés de mettre en vente sur eBay ! Les prix démarrent à 0,99 dollar, mais les enchères atteignent 120 dollars chez certains. D’autres font des packages avec les chaussettes et t-shirts fabriqués pour l’occasion à un prix dépassant les 270 dollars. Et pour le combo pelouse/chaussettes, vous pouvez vous l’offrir contre 250 dollars.

