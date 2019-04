L'actrice Eva Longoria à Los Angeles. — AFF-USA/REX/Shutterstock/SIPA

Vendredi 26 avril

Eva Longoria affiche sa silhouette post-bébé

L’actrice Eva Longoria a accouché de son premier enfant en juin dernier, un petit Santiago Enrique Baston, qu’elle a eu avec son mari, José Antonio Baston. Si l’ex star de Desperate Houswives a pris quelques kilos au cours de sa grossesse, elle semble à présent avoir retrouvé sa silhouette. Alors que la star de 44 ans est en vacances en famille dans les tropiques, elle a partagé une photo d’elle dans un bikini rouge. L’actrice prend fièrement une posture de yoga, décomplexée et fière d’avoir retrouvé sa ligne.

Pete Davidson et Kate Beckinsale préfèrent rester amis

Cela avait bien commencé, leurs fans y croyaient mais Pete Davidson et Kate Beckinsale, c’est fini. Les deux célébrités ont été aperçues ensemble à plusieurs reprises et leur idylle semblait bien partie mais une source proche du couple a déclaré à E! News qu’ils avaient décidé de « couper court » à leur relation. La source a ajouté que Kate et Pete restaient proches et continuaient de se parler en « amis » mais que plus rien de romantique ne les unit désormais. Les fans du comédien s’étaient réjoui qu’il fréquente quelqu’un après l’annulation de ses fiançailles avec la chanteuse Ariana Grande.

Why Pete Davidson and Kate Beckinsale’s ”Casual” Romance Fizzled Out https://t.co/oAgj9jlELC pic.twitter.com/pjKsPRE58c — Viral Zed (@Android46259867) April 26, 2019

Alexis Olympia, la fille de Serena Williams, marche dans les pas de sa maman

Serena Williams est complètement gaga de sa fille et ne manque pas de partager leurs moments « cute » avec ses 10 millions d’abonnés sur Instagram. La championne de tennis semble avoir transmis le goût pour ce sport à sa fille​, Alexis Olympia. La star a publié sur Instagram de sa fille jouant avec des raquettes qu’elle s’amuse à attraper puis à frapper contre le sol. « L’histoire s’écrit », a légendé la maman de 37 ans.