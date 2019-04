Blac Chyna à New York. — Rothschild Media/STAR MA/AP/SIPA

Jeudi 25 avril

Blac Chyna va suivre des cours à Harvard

La star de la téléréalité, Blac Chyna, a été acceptée à la prestigieuse université Harvard pour suivre des cours en ligne. L’ancienne strip-teaseuse a reçu sa lettre d’admission lundi, rapporte TMZ. Blac Chyna est inscrite pour les cours de Business-Analytics qui forme les étudiants à l’interprétation des données et leur enseigne à prendre des décisions éclairées. La formation de 40 heures sera répartie sur 8 semaines. La jeune star maman de deux enfants a déclaré récemment qu’elle travaillait à devenir la meilleure version d’elle-même.

Selena Gomez ne veut pas être jugée sur son apparence

Au cours de son intervention dans le nouveau podcast de Coach, Dream It Real, la chanteuse Selena Gomez s’est confiée et a parlé de sa thérapie, de l’impact du regard des autres et sur son évolution personnelle. « Je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas mon cœur », a déclaré la star de 26 ans. Et d’ajouter : « Je n’apprécie pas vraiment les gens qui me jugent sur mon apparence ou quelque chose comme ça. […] J’aimerais aimer quelqu’un qui m’aime pour la personne que je suis. »

Khloe Kardashian lève le voile sur sa peine après sa rupture

Khloe Kardashian ne semble pas complètement remise de sa rupture. La star de 34 ans a publié dans sa story Instagram un post dans lequel elle semblait parler de sa relation avec son ex, Tristan Thompson. La star et le basketteur se sont séparés car le sportif l’aurait trompée avec une amie du clan K, Jordyn Woods. « Le plus triste dans notre histoire, c’est que nous aurions pu la faire fonctionner. Si tu te souciais de moi comme [moi de toi], tu te serais battu pour moi. Mais tu ne l’as pas fait. Alors, c’est clair, j’avais raison à chaque fois que je t’ai dit que c’était moi qui t’aimais le plus. Tu as toujours nié […] mais je suppose que maintenant nous le savons », a-t-elle écrit dans un post déchirant.