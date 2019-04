View this post on Instagram

Bordel. Double entorse cheville et genou. Immobilisé 15 jours. C’est l’enfer pour aller pisser. Et pour le reste, je vous en parle même pas. Ma trottinette électrique s’est repliée sans aucune raison alors que je roulais genre à 20km/h et du coup je me suis éclaté sur la route. Et encore j’ai eu de la chance de pas avoir de fractures et qu’aucune voiture m’ait foncé dessus. Donc vraiment soyez très vigilants avec ces engins, je vous le conseille, car un accident est vite arrivé. Du coup j’ai jamais autant regardé Netflix. Le documentaire sur le FYRE festival est INCROYABLE.