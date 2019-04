La chanteuse Pink à Londres. — Joel C Ryan/AP/SIPA

Mardi 23 avril

Pink ne veut plus exposer ses enfants sur les réseaux sociaux

La chanteuse Pink a déclaré sur le plateau d’Ellen Degeneres qu’elle ne partagera plus de photos de ses enfants sur les réseaux sociaux à cause de commentaires blessant. La maman de deux enfants a récemment posté une photo d’elle en vacances avec son fil et sa fille qui a été très critiquée par les utilisateurs d’Instagram. Sur le cliché où la famille pose près d’un pélican, le petit Jameson, 2 ans, ne porte pas de couche de bain et apparaît sans pantalon. « Les gens sont allés jusqu’à dire que quelqu’un devrait appeler les services de protection de l’enfance », s’est indignée la chanteuse de 39 ans. Elle a ajouté que sa famille vivait dans une ferme et que la nudité faisait partie de leur mode de vie. « Mes enfants sont ma plus grande fierté », a dit Pink qui avoue avoir pleuré en voyant tous ces commentaires désapprobateurs. Et d’ajouter : « Je ne partagerai plus de photos d’eux. »

Vanessa Hudgens parle de son ex Zac Efron

L’actrice Vanessa Hudgens est revenue sur sa relation avec Zac Efron sur le podcast Awards Chatter. L' actrice âgée de 30 ans, a révélé être « reconnaissante » d’avoir fréquenté celui qui partageait avec elle l’affiche de High School Musical, au moment où la célébrité et la gloire étaient nouvelles pour elle. « C’était un phénomène massif et tous les yeux étaient rivés sur moi. C’est une expérience vraiment étrange, et être dans une relation amoureuse m’a aidé à garder les pieds sur terre », a déclaré l’actrice. Vanessa Hudgens a continué en avouant que lors de disputes ce lien pouvait être compliqué car l’ancien couple devait rester professionnel et tourner ensemble malgré ses conflits.

There wasn't a star in heaven that they couldn't reach... ✨ Vanessa Hudgens just opened up about her five-year relationship with #HighSchoolMusical co-star Zac Efron: https://t.co/HSFbp0g1fb pic.twitter.com/XdZNSHWA7d — Access (@accessonline) April 23, 2019

Anniversaire du prince Louis : de nouvelles photos dévoilées

« Le Duc et la Duchesse de Cambridge sont ravis de partager trois nouvelles photographies du prince Louis à la veille de son anniversaire demain », tweetait hier soir le compte de Kensigton Palace. « Les photos ont été prises plus tôt ce mois-ci par la Duchesse dans leur résidence à Norfolk », précise le post. Le petit Louis, qui a un an aujourd’hui, a bien grandi et semble savoir marcher. Tout sourire sur les clichés pris par sa mère passionnée de photographie, le petit monarque dévoile deux petites dents de lait.