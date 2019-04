Meghan Markle et le prince Harry. — WP#JRAK/John Rainford/WENN/SIPA

L’année 2019 s’annonce bien chargée pour Meghan et Harry. Alors que la duchesse de Sussex devrait mettre au monde son premier enfant d’une journée à l’autre, la famille royale d’Angleterre a déjà des projets pour les futurs parents. Selon le Sunday Times, repéré par BFMTV, le jeune couple pourrait partir vivre en Afrique juste après l’accouchement.

Afrique du Sud ou Botswana

Ce projet de déménagement s’inscrirait dans les nouvelles taches d’Harry en tant qu’ambassadeur de la jeunesse du Commonwealth. Cela lui permettrait donc d’œuvrer à la promotion du Royaume-Uni, et de poursuivre ses activités caritatives. Selon The Sun, les deux pays en tête de liste où pourrait emménager le jeune couple, sont l’Afrique du Sud et le Botswana.

Si les intérêts économiques et diplomatiques sont certains, des rumeurs courent également sur d’autres raisons de cet éloignement. Citant le Sunday Times, Madame Figaro rapporte que ce déménagement permettrait de « calmer les tensions avec le duc et la duchesse Cambridge et "contenir" l’émancipation des Sussex », qui viennent d’ouvrir leur propre compte Instagram. Une info à prendre toutefois avec des pincettes.