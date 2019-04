Lundi 22 avril 2019

Si certains vont profiter de Pâques pour se gaver de chocolat, Laura Smet quant à elle, « souhaite revenir à l’essentiel ». Sur Instagram, la fille de Johnny Hallyday a posté une photo très angélique, où une personne blonde gravit des escaliers. En légende, l’actrice a indiqué « revenons à l’essentiel avec amour et un peu de chocolat ». Une petite trêve ne fait jamais de mal.

De son côté, Sylvie Vartan a également voulu mettre l’amour à l’honneur pour célébrer Pâques. Sur son compte Instagram (oui, Sylvie aussi est sur Insta), la chanteuse a dévoilé une photo adorable de sa petite famille. On y découvre sa fille Darina ainsi que les deux filles de David et Estelle Lefébure, Emma et Ilona. Un cliché choupinou à souhait qui ne nous rajeunit pas…

Dimanche, les Anglais fêtaient Pâques, mais aussi le 93e anniversaire de la reine d’Angleterre. A cette occasion, des fans d’Elisabeth lui ont poussé la chansonnette juste après la messe, ce qui n’a pas manqué de mettre en joie la nonagénaire.

Well-wishers broke into a spontaneous rendition of Happy Birthday as the Queen, who turns 93 today, left an #EasterSunday service.



There was only a slight falter over what to call the Monarch mid-song, with the crowd settling (mostly) on 'Your Majesty' 🎂https://t.co/nxc3MNUjwF pic.twitter.com/6fnujqPZw8