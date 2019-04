Jessica Thivenin, la star des «Marseillais», sort un livre. — Fannie Gortazar

Encore un nouvel arrivant dans la famille des Marseillais. Tiago, le fils de Julien et Manon, aura bientôt un nouvel ami pour l’accompagner sur le tournage de l’émission de W9. En effet, Jessica Thivenin, la star du programme, a annoncé sur son compte Instagram être enceinte de trois mois.

« Je suis tellement heureuse de vous annoncer que dans six mois nous serons trois. Tu seras un merveilleux papa en plus d’être un incroyable mari. Je t’aime », a rédigé la star de téléréalité sous une photo d’elle dans les bras de son mari, Thibault Garcia, les photos d’une échographie à la main. Lui aussi a annoncé la nouvelle à ses fans avec les mots suivants : « Très heureux et fier de vous annoncer que mon épouse et moi attendons un heureux événement pour fin 2019 ! Tellement hâte de devenir père… »

Fiancés en décembre

Pour rappel, le couple s'était fiancé en décembre à New York et s’était marié dans la foulée à Dubaï, où il réside. Star parmi les plus suivies de la téléréalité, Jessica avait sorti un livre autobiographique en février, intitulé C’est tout moi, dans lequel elle racontait également les coulisses des Marseillais.