« C’est la preuve que les 1 % [les plus riches] sont déconnectés de la réalité et ne pourraient pas moins se préoccuper des autres. Avoir leur nom dans les journaux, c’est tout ce qui compte. Et leurs dons ne seront pas taxés et vont leur apporter davantage. Et donc ils seraient des héros ??? »

Vendredi, Pamela Anderson a laissé éclater sa colère sur Twitter. La raison de son ire ? Les dons faits par les grandes entreprises françaises pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris, en partie détruite lundi par un incendie, alors qu’ils négligent par ailleurs les plus pauvres.

This is proof the 1% is out of touch

And couldn’t care less for others-

Just their name in the papers - I’m sure they’ll be celebrated.

And

their donations won’t be taxed

and will again

benefit them -

while they look like heroes???



Life is not fair.

It has to change