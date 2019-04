Louis Tomlinson le 23 novembre 2018. — Dymond/Syco/Thames/REX/Shutters

Jeudi 18 avril

Louis Tomlinson remercie les fans qui l’ont soutenu après la mort de sa sœur

En mars dernier, le chanteur Louis Tomlinson a perdu sa sœur, Félicité Tomlinson, décédée d’une crise cardiaque. L’ex star des One Direction a tenu à remercier ses fans pour le soutien apporté pendant en cette période de deuil. « Je voulais juste remercier tout le monde pour [les vœux et les encouragements] au cours des dernières semaines », a tweeté Louis mercredi. « Je suis de retour en studio aujourd’hui pour chanter quelque chose que j’ai écrit il y a quelques mois. Je vous envoie des plein d’amour x. »

Just wanted to thank everyone for their lovely words over the past couple of weeks. Back in the studio today to vocal something I wrote a few months ago. Sending you all loads of love x — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) April 17, 2019

@Louis_Tomlinson has spoken out following the devastating loss of his sister Félicité.



More details here >> https://t.co/kjh7ZT7Ta1 pic.twitter.com/8jh1jgLeJK — KIIS 1065 (@KIIS1065) April 17, 2019

Chrissy Teigen ne fera pas de régime, elle « aime trop la bouffe »

En mai dernier, Chrissy Teigen et son mari, le chanteur John Legend ont accueilli leur deuxième enfant, le petit Miles. Le couple est déjà parent d’une fille, Luna. Avec sqa deuxième grossesse, Chrissy Teigen a pris près de 10 kg. Un an plus tard, elle ne les a pas perdus et le mannequin de 32 ans a une bonne explication : elle « aime trop la bouffe ». « Je pèse 9 kg de plus qu’avant Miles. Il a 10 mois, je ne les ai jamais perdus parce que j’aime trop la bouffe. J'apprends à accepter mon nouveau moi, a écrit la maman sur Twitter. Juste après [la naissance de] Luna, je n’ai jamais été aussi mince de toute ma vie. Dépression postnatale ». Mais la jeune femme n’a pas connu de baby blues avec son deuxième accouchement, alors elle croque la vie à pleines dents et tant pis pour les kilos.

Kim K présente sa nouvelle salle de bains

La star de la téléréalité a fait un « tour » de sa salle de bains minimaliste. Huit prototypes ont été nécessaires pour la réaliser a expliqué Kim Kardashian. Les lavabos futuristes et simples ont été dessinés par le mari de Kim K, Kanye West lui-même. Les designers et architectes Axel Vervoordt et Claudio Silvestrin ont également participé au projet. Les lavabos ont été placés séparément du mur pour donner un air « plus cool », a déclaré la mère de trois enfants.