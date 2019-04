Le mannequin Kendall Jenner au festival Coachella. — Gilbert Flores/Broadimage/SIPA

Mercredi 17 avril

Kendall Jenner complexée par ses sœurs

Kendall Jenner a beau être un mannequin mondialement connu, la jeune star de 23 ans ne s’est pas toujours sentie bien dans sa peau. La sœur de Kylie Jenner a révélé avoir longtemps été complexée par le corps de ses sœurs. Dans une interview accordée au Telegraph, le top model s’est confié : « Mes sœurs sont beaucoup plus généreuses que moi », dit-elle. Et d’ajouter : « Elles ont des seins et je n’en ai pas. En grandissant, je voyais mes sœurs et je me disais "Oh non, dois-je devenir plus sexy et être comme elles ?" ». La jeune célébrité a avoué avoir eu l’impression de ne pas être à sa place. Pendant longtemps, elle a mal vécu le fait de ne pas ressembler à ses sœurs mais ce temps est révolu. « J’aime être différente. Et ce n’est pas grave », s’est-elle enthousiasmée.

Alex Rodriguez a répété sa demande en mariage avec son assistant

Il y a un mois, Alex Rodriguez, le fiancé de Jennifer Lopez, faisait sa demande en mariage. Invité mardi soir sur le plateau du Tonight Show, l’ex star du baseball a levé le voile sur les coulisses de sa demande en mariage. « Je l’ai planifié pendant environ six mois et c’était sur une plage des Bahamas », a déclaré l’ancien joueur des Yankees de New York. Et de poursuivre : « J’avais la bague, mais ce qui est intéressant, c’est qu’avant de me fiancer, j’ai répété trois jours de suite. J’avais mon assistant avec moi ». L'homme de 43 ans a tenu à ce que tout soit parfait. Les magnifiques photos de cet instant magique postées sur Instagram en témoignent.

.@AROD rehearsed his proposal to @JLo to make sure everything was perfect pic.twitter.com/pyIVucWs35 — Fallon Tonight (@FallonTonight) April 16, 2019

Blac Chyna poursuivie pour cinq mois de loyer impayés

Blac Chyna est poursuivie en justice par son ancien propriétaire. L’ex de Rob Kardashian aurait quitté l’appartement de Studio City, en Californie, il y a cinq mois, rapporte TMZ. Le bail stipulait que Blac Chyna occuperait les lieux jusqu’en mars 2019 mais pour une raison inconnue, la star a libéré l’appartement en novembre dernier. Elle devrait 55.546 dollars à son bailleur.