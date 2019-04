View this post on Instagram

Comme tout le monde qui a allumé la télé ce matin, j'ai été confronté à la terrible nouvelle que notre bien-aimé symbole de Paris et de la Sainte Église, notre-Dame, est en feu.... Il est en feu!!!! Ma réaction intestinale était que j'avais besoin de monter sur un vol et de rentrer à Paris.... Je me sens désespérée et impuissante.... Je demande à tous ceux qui lisent cela de plier un genou devant Dieu tout-puissant et de prier.... Priez pour mon Paris bien-aimé, priez pour mon peuple bien-aimé de France, priez pour nos frères et sœurs catholiques, priez pour le répit de cette calamité... Priez pour les pompiers et les hommes et les femmes de la police, priez pour le merveilleux maire de Paris, Anne Hidalgo, qu'elle pourrait avoir la force de diriger notre peuple de Paris à travers ce... s'il vous plaît Seigneur, écoutez nos prières aujourd'hui..... Comme mon cœur est douloureux et la rupture j'ai demandé à tous ceux qui lisent cela pour se considérer comme Français aujourd'hui, que tous les gens soient Français aujourd'hui afin que nous pourrions rallier le monde à son côté du côté de notre bien-aimé Paris, que nous pourrions rallier au côté de nos frères bien-aimés et sœurs à Paris et en France en général et Unies, nous les aiderons à supporter ce terrible fardeau et à traverser de l'autre côté enrichi et réconforté par le Saint don de communion et de prière..... Et enfin, j'ai demandé que nous nous souvenons de la devise de Paris, l'un des plus grands et les plus nobles devises que j'ai personnellement jamais connu..... Fluctuat nec mergitur.... Elle est battue par les flots mais ne sombre pas..... Parce que je suis convaincu dans mon cœur que ce modèle est vrai et sain cela va nous secouer cela va jeter cela, mais il ne sera pas nous synchroniser à tous mes amis et la famille en France et Paris je t'aime de tout mon cœur et si il ya quelque chose que je peux faire personnellement, je vais le faire sans hésitation quoi que ce soit je prie pour le soulagement de Paris et je prie pour ces choses au nom de notre Saint Seigneur Jésus-Christ!!!