Peut-être un jour le combat aura-t-il vraiment lieu, mais en attenant on se sera farci le teasing le plus long de l’histoire. Enchaînant les provocations, les exigences sur les contrats pour leur combat, les reports ou les changements de lieux, les rappeurs Booba et Kaaris ont encore partagé une étape de plus qui les rapproche de leur fameux rendez-vous. Et ont encore fait monter le niveau d’excitation quant à son déroulement (non).

Kaaris apparaît, sur son compte Instagram, en train de manger du poulet et des patates, visiblement dans l’idée de se moquer de Booba, qu’il a déjà critiqué pour « ses jambes de poulet ». Apparaît ensuite le contrat, sur lequel il souligne son nom avant de le signer. Il commente d’ailleurs son post, au cas où on n’aurait pas compris : « J’ai signé ! »

« L’essentiel c’est que ça ait lieu »

Evidemment, Booba​ s’est empressé d’y aller de sa propre publication histoire de ne pas trop laisser son rival prendre l’ascendant. « Il a signé ! J’ai signé ! J’aurais voulu que ça se passe avant mais la diva et actrice [Kaaris] en a décidé autrement. L’essentiel c’est que ça ait lieu. » Au vu de leur hashtag commun #décembre2019, on en déduit que la date a encore changé. De toute façon, nul doute qu’il y aura encore de multiples rebondissements qui nous tiendront en haleine dans les mois à venir.