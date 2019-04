PEOPLE Robes haute couture, tailleurs en tweed… Plus de 85 tenues portées par la princesse de Monaco seront présentées

La Princesse Grace de Monaco — WENN

C’est l’une des plus belles histoires de complicité dans la mode. Celle Grace Kelly et la maison Dior. Une relation de confiance qui ne s’est jamais démentie. Et même renforcée quand elle est devenue princesse Grace de Monaco après son mariage avec le prince Rainier III.

Pour célébrer cet amour, le musée Christian Dior de Granville en Normandie consacre une exposition dédie une exposition à Grace Kelly du 27 avril au 17 novembre. Les visiteurs pourront découvrir 85 robes portées par la fidèle de la maison de couture parisienne. Intitulée « Grace de Monaco, Princesse en Dior », elle marque aussi la réouverture du musée.

De la haute couture, mais pas que

La haute couture ne sera pas la seule vedette. Les tailleurs en tweed, robes blouses et en mousseline de l’héroïne d’Alfred Hitchcock seront aussi présentés. Le tout, mis en scène au milieu des archives de la principauté monégasque et objets appartenus à la princesse, dont des portraits, des extraits de films d’actualités ou encore des croquis.

« Avant Grace de Monaco, la royauté était considérée comme une affaire privée : les princesses ne se montraient pas tant que cela en public ni ne se faisaient photographier par la presse. Elle représente un changement dans l’étiquette, une vraie rupture », explique Florence Müller, curatrice de l’exposition et historienne, à WWD.