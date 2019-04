Le groupe issu de «Hélène et les Garçons», central dans «Les Mystères de l'amour». — Julien Cauvin / TMC

Tony Mazari des Mystères de l’amour est sorti du silence mercredi sur Instagram. « Comme vous le savez probablement, j’ai été accusé et condamné par le tribunal correctionnel de Versailles pour des faits que je n’ai jamais commis. J’ai fait appel à cette décision et j’espère que la vérité sera faite et que mon honneur sera rétabli. Je voudrais vous remercier pour votre soutien. J’y suis très sensible et il m’aide à supporter cette dure épreuve », a-t-il écrit dans une publication sur son compte.

Ecarté de la série

L’acteur, qui a été condamné à deux mois de prison avec sursis pour exhibition sexuelle, a été écarté de ce programme diffusé sur TMC (groupe TF1). Tony Mazari, qui jouait le personnage d’Hugo Sanchez dans cette série au long cours (plus de 500 épisodes, 20e saison) dérivée d’Hélène et les garçons, ne reprendra pas son rôle, ont indiqué ces deux médias.

Le parquet de Versailles a confirmé la condamnation du comédien vendredi pour exhibition sexuelle à la peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis et à la peine complémentaire d’interdiction d’exercer toute activité impliquant un contact habituel avec des mineurs pendant 5 ans.